Актёра из "Игры престолов" Юрия Колокольникова поймали со вчерашней студенткой
Александра актриса молодая, но уже успела засветиться в нескольких крупных проектах.
40-летнего актёра Юрия Колокольникова знают и любят не только в России, но и в Голливуде, где он активно снимается со звёздами первой величины. За спиной у него уже два брака, но сейчас он в свободном плавании. Однако, судя по последним новостям, сердце Юрия уже заняла молодая актриса, пишет kp.ru.
Фото © Instagram / danilasharapov
В инстаграме директора кинокомпании "Медиаслово" Данилы Шарапова появилось фото с вечеринки, на котором Юрий обнимал 22-летнюю начинающую актрису Александру Соловьёву. И можно было бы посчитать это дружеским жестом, если бы Шарапов не подписал снимок: "Когда встречаешь любовь". Свой роман пара, очевидно, скрывает, да и вообще распространяться о личной жизни не любит. Несмотря на звёздный статус, инстаграм-аккаунты обеих знаменитостей закрыты.
Фото © Скриншот сериала "Игра престолов" и kino-teatr.ru
До этого у Юрия опыт в серьёзных отношениях уже был: сперва он был женат на Надежде Маляровской, которая родила ему дочь Таисию, а затем на актрисе Ксении Раппопорт — та тоже подарила ему дочь Софию, но брак распался в 2014 году. С тех самых пор мужчина вёл холостяцкий образ жизни, которому, по-видимому, пришёл конец.
Всё время он посвящал карьере. Колокольников снялся в таких сериалах, как "Метод", "Воскресенский", "Игра престолов" и других. На больших экранах актёра можно было встретить в фильмах "В августе 44-го", "Статский советник", "Петровы в гриппе", "Довод" и прочих.
О личной жизни Александры Соловьёвой пока ничего не известно, а свою карьеру она только начала. В 2020-м она окончила ВГИК, и в этом году появились её первые проекты. Ей досталась главная роль в сериале "Везёт", а после — в "Моей большой тайне". Также девушка появилась в сериале "Женская версия. Чистильщик".
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