Актёра из "Игры престолов" Юрия Колокольникова поймали со вчерашней студенткой

40-летнего актёра Юрия Колокольникова знают и любят не только в России, но и в Голливуде, где он активно снимается со звёздами первой величины. За спиной у него уже два брака, но сейчас он в свободном плавании. Однако, судя по последним новостям, сердце Юрия уже заняла молодая актриса, пишет kp.ru.

Фото © Instagram / danilasharapov

В инстаграме директора кинокомпании "Медиаслово" Данилы Шарапова появилось фото с вечеринки, на котором Юрий обнимал 22-летнюю начинающую актрису Александру Соловьёву. И можно было бы посчитать это дружеским жестом, если бы Шарапов не подписал снимок: "Когда встречаешь любовь". Свой роман пара, очевидно, скрывает, да и вообще распространяться о личной жизни не любит. Несмотря на звёздный статус, инстаграм-аккаунты обеих знаменитостей закрыты.

Фото © Скриншот сериала "Игра престолов" и kino-teatr.ru

До этого у Юрия опыт в серьёзных отношениях уже был: сперва он был женат на Надежде Маляровской, которая родила ему дочь Таисию, а затем на актрисе Ксении Раппопорт — та тоже подарила ему дочь Софию, но брак распался в 2014 году. С тех самых пор мужчина вёл холостяцкий образ жизни, которому, по-видимому, пришёл конец.

Всё время он посвящал карьере. Колокольников снялся в таких сериалах, как "Метод", "Воскресенский", "Игра престолов" и других. На больших экранах актёра можно было встретить в фильмах "В августе 44-го", "Статский советник", "Петровы в гриппе", "Довод" и прочих.