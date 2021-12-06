Диана Арбенина

Фото © Instagram / _diana_arbenina (Диана Арбенина) / lisa_kanunnikova (Lisa Kanunnikova), zanuda76 (Ольга Алексеева)

Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина была замужем и родила двоих детей. Однако брак с лидером группы "Зимовье зверей" Константином Арбениным оказался фиктивным, а отцом сына и дочки якобы стал загадочный бизнесмен , с которым артистка быстро разорвала связь. И если мужчины в разговорах о жизни Дианы фигурируют мало, то многие до сих пор не могут забыть слухи о её романе с бывшей коллегой по группе Светланой Сургановой, несмотря на то что та покинула коллектив ещё в 2002 году. Поклонники считали, что это был не только творческий союз, но и любовный. При этом часть песен Арбениной обращены к женщине. "Ты дарила мне розы, <...> Ты была моей тайной, зазнобой моей", "Я поцелую тебя, как тогда, в кино, и захлебнусь в скромной радости. Ты со мной, моя актриса". Однако сама звезда информацию о своей нетрадиционной ориентации не подтверждала.

Светлана Сурганова

Светлана Сурганова. Фото © VK / "Сурганова и оркестр"

Светлана, имя которой идёт рядом с именем Дианы Арбениной, оказалась более открытой в этом вопросе. "А что касается меня, то на меня бессмысленно нападать. Как можно нападать на естество? Я так живу. Не хотите со мной общаться — не общайтесь. Моё творчество вам неинтересно — не слушайте", — говорила она о своей ориентации. Однако один мужчина всё же попал в поле зрения в связи со слухами о Сургановой. В 2014 году в СМИ стали писать, что у звезды роман с молодым клавишником Никитой Межевичем. Но вскоре тот женился на другой.

Ева Польна

Фото © Instagram / polnaeva_official (Ева Польна)

У бывшей солистки группы "Гости из будущего" богатая любовная история. Ева тяжело переживала разрыв с коллегой Юрием Усачёвым, после того как в 2009 году группа распалась. При этом долгое время звёзды отрицали, что у них вообще были романтические чувства. Также Польна успела родить двух дочерей — от экс-участника группы "Чай вдвоём" Дениса Клявера и бизнесмена Сергея Пильгуна. Но ни с одним из них певица не смогла построить семейное счастье. А в далёком 2001-м она и вовсе признавалась , что любит не только мужчин. "Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я сегодня не могу и с которым я крепко связана", — говорила артистка. "Просто волшебство твоих губ для меня утратило смысл, а мои безумия ты предавала", — пела она в знаменитом треке "Беги от меня". Но кто же из девушек покорил сердце звезды? Когда солистка группы "Винтаж" Анна Плетнёва исполнила песню "Ева" со словами "Ты Венера, я Земля, Ева, я любила тебя", Польне приписали роман с ней. Однако подтверждения этому не было. После ходили слухи, что Ева состоит в отношениях со своим пиар-директором Александрой Манией. Якобы влюблённые даже планировали пожениться в Голландии. Но артистка позже заявила, что её возмущают подобные слухи.

Земфира

Фото © Instagram / zemfiralive (Земфира) / marinazakharova (Marina Zakharova), renatalitvinovaofficiall (Рената Литвинова)

Земфира не любит публичности и старается тщательно оберегать свою личную жизнь от чужих глаз. Но уже долгие годы не стихают пересуды о том, что её сердце принадлежит актрисе и режиссёру Ренате Литвиновой. Исполнительница пишет песни к фильмам Ренаты, которая в свою очередь снимает для неё клипы. Звёзды заявляют, что они лишь подруги, но не скупятся на тёплые слова в адрес друг друга. "Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Меня не было бы без неё", "Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг", — говорила Земфира. Несмотря на уверения в дружбе, СМИ писали, что певица и актриса успели пожениться в Швеции. Но Литвинова назвала эту информацию лживой, опять оставив поклонников наедине со своими догадками.

Рената Литвинова

Фото © Instagram / renatalitvinovaofficiall (Рената Литвинова) / tanya_volkova ( Tanya Volkova )

И если Земфира зарекомендовала себя как холостячка, в жизни Ренаты Литвиновой всё не так однозначно. Когда актрисе было всего 17, она вышла замуж за кинопродюсера Александра Антипова. Но брак просуществовал недолго. Вторым супругом звезды стал бизнесмен Леонид Добровский, от которого Рената родила дочь, но и эти отношения закончились разводом. При этом Литвинова якобы призналась, что бисексуальна. Она ответила да на вопрос, нравятся ли ей женщины, на шоу " Детектор лжи" . О Земфире же актриса говорит с восхищением и теплом: "Я считаю, что Земфира — это такой дар. Я к ней отношусь, как к дару. Восхищаюсь ею и отдаю ей пальму первенства". Но тоже называет её лишь подругой.

Лена Перова

Фото © Instagram / lperova (Лена Перова), anna.gershenovich (Anna Gershenovich)

Не удалось избежать провокационных слухов и сестре трагически погибшего Сергея Супонева — экс-солистке группы "Лицей" Лене Перовой. Артистка заявляла, что в конце 90-х состояла в браке с чиновником. Затем у неё был роман с продюсером Евгением Курбатовым. Звезде приписывали романтические отношения с актёром Константином Хабенским, что её очень расстраивало, ведь они просто дружили. При этом также поговаривали, что Перову интересуют далеко не мужчины, — якобы её нередко видели в обществе других девушек, а отказ одной из красавиц, с которой Лена встречалась, открыто объявить об отношениях породил целую драму.

Ольга Серябкина

Фото © Instagram / seryabkina (Ольга Серябкина)