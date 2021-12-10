Мясников из "Уральских пельменей" рассказал, кого потерял из-за ковида и почему уходит со сцены

Вячеславу Мясникову исполнилось 42 года. 22 из них он отдал "Уральским пельменям" — сначала команде КВН, затем одноимённому юмористическому шоу. 2021-й стал для артиста судьбоносным, рассказал он в интервью "КП-Екатеринбург": смерть отца и снижение творческой активности заставили взглянуть на жизнь под другим углом.

Красный "Минск"

Маленький Слава с бабушкой. Фото © Instagram / miasnikov.s

Мясников родился в небольшом посёлке в Ханты-Мансийском автономном округе. Приходилось много трудиться: колоть дрова, топить печь, таскать воду из колодца. Самое яркое воспоминание из детства — подаренный родителями мотоцикл "Минск" красного цвета. Тогда Славе было всего 12, а после окончания школы вместе с семьёй он переехал в Екатеринбург, где поступил в Уральский лесотехнический университет.

Любимый мотоцикл. Фото © Вячеслав Мясников

В вузе Мясникову пришлось несладко: общага напоминала филиал ада на Земле, а старшекурсники успешно справлялись с ролью его исчадий. На третьем или четвёртом курсе знакомый по имени Андрей Рожков предложил играть в КВН. Вячеслав отказался: идея показалась ему несерьёзной, ведь по окончании университета он собирался стать лучшим на Урале трактористом. Но однажды Рожков всё же уговорил товарища поучаствовать в одной из игр. Начало было положено.

Нобук и фрешка

Мясников (слева) в составе команды "Уральские пельмени" в финале Высшей лиги КВН (2000 год). Кадр из видео © YouTube / Roman Ferin

В "Уральских пельменях" Мясников появился в 1999-м, а спустя 10 лет ребята запустили одноимённое телешоу. Самым успешным Вячеслав считает его начальный период — с 2009 по 2012 год. А потом, по мнению артиста, начались самоповторы, это стали замечать поклонники программы. Ничего нового авторскому коллективу придумать уже не удавалось, поэтому номера про покупателя со сливой, "нобук" с "фрешкой" и бабушку, которая кричит "Игорь!", так и остались непревзойдёнными.

Номер про сливу. Кадр из видео © YouTube / Вячеслав Мясников

В 2018 году Мясников и Рожков покинули команду и запустили отдельный проект "Ваши пельмени". По словам Вячеслава, никакого конфликта не было, просто они с Андреем хотели больше времени проводить на сцене, а в рамках основного коллектива им доставалось всего по несколько фраз за выступление. Но уже в ближайшее время дуэт планирует прекратить гастроли, чтобы уделять больше времени семьям. Екатеринбургу повезло: здесь съёмки и концерты пока продолжатся.

Папа и мама

В этом году семью Мясникова постигло несчастье: коронавирус унёс жизнь отца. С ним у Славы были особые отношения. "Не было и дня, чтобы я о нём не вспоминал", — признаётся артист. Рыбалка, охота, прогулки на мотоцикле и лодке — все самые светлые воспоминания из детства у Мясникова связаны с папой. Недаром Вячеслав посвятил ему две свои песни. И они получились настолько проникновенными, что набрали десятки миллионов просмотров на его YouTube-канале.

Мясников с родителями. Фото © Вячеслав Мясников

Мама Славы жива и здорова, но он редко с ней видится: женщина привыкла жить в деревне и не собирается перебираться ближе к цивилизации. Мясников говорит, что всем, что у него есть сейчас, он обязан родителям. Отец и мать никогда не навязывали ему своё мнение, а показывали, как следует поступать, на собственном примере. Семейные ценности — главное, на что должен ориентироваться современный человек, уверен артист. И советует всем уделять родителям больше внимания.

Жена и дети

Вячеслав и Надежда Мясниковы. Фото © VK / rojkov_andrei

Со своей женой Надеждой Вячеслав счастлив в браке уже почти 20 лет. Мясниковы познакомились на КВН. "Она была очень миленькая, симпатичная, сразу мне понравилась. Ну и, как выяснилось, я ей тоже", — вспоминает артист. Прежде чем пожениться, они просто встречались на протяжении трёх лет. Сейчас пара воспитывает троих сыновей. Первыми в 2010 году на свет появились близнецы Костя и Максим. В 2017 году родился младший сын Никита.

Мясников с детьми. Кадр из видео © YouTube / Вячеслав Мясников