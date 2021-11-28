Уральские пельмешки. Кем были и кем стали красавицы из юмористического шоу

Юлия Михалкова

Скриншот видео: YouTube / Официальный канал КВН / Фото © "Кинопоиск"

Юлия Михалкова — самая известная участница "Уральских пельменей" женского пола. Она попала в команду в 2009 году, когда работала ведущей на екатеринбургском телевидении. В студенческие годы Михалкова играла в КВН, но шоу вывело её карьеру на федеральный уровень. Девушка снималась в рекламе, музыкальных клипах, кино и сериалах, выдвигала свою кандидатуру в качестве депутата, написала книгу "Не говори мужчинам НЕТ!", появилась на обложке мужского журнала Maxim. В 2019 году Юлия покинула программу, чтобы переехать в Москву и полностью переключиться на личные проекты.

Илана Юрьева (Исакжанова)

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / ilana7788

После ухода Михалковой из "Уральских пельменей" Илана стала исполнять в шоу главные женские роли. Она вошла в состав участников в 2012 году. Тогда же актриса начала работать в театре музыки и драмы им. Стаса Намина. Не обошлось и без обложки журнала Maxim, куда Илана угодила всё в том же 2012-м. На счету девушки роли в кино и сериалах ("Сладкая жизнь", "Практика") и участие в музыкальной группе "Ан-2", солист которой Антон Юрьев стал её мужем. Брак продлился 7 лет. Сейчас Илана замужем за предпринимателем Дмитрием Дылдиным, от которого родила дочь. Недавно актриса и сама занялась бизнесом — она выпускает косметику для волос Ilana Beauty.

Стефания-Марьяна Гурская

Актриса с двойным именем участвовала в шоу с 2013 по 2015 год. Ранее она играла в КВН за малоизвестные екатеринбургские команды "Голоса" и "Пластилин". Гурская стала третьей девушкой в составе "Уральских пельменей" после Михалковой и Юрьевой. Но если её предшественницы запомнились зрителям яркой внешностью, то Стефания-Марьяна брала в первую очередь харизмой. После ухода из шоу девушка сыграла в сериале "Гражданский брак". Сейчас она вместе с мужем Сергеем живёт в Москве, снимается в рекламе и видеоклипах.

Екатерина Кудрявцева (Олинчук)

Екатерина участвовала в телепрограмме Сергея Нетиевского "Шоу Ньюs" и в двух концертах "Уральских пельменей" — "В гостях у скалки" и "По уши в ЕГЭ". Девушка начинала со студенческого КВН, играя в одной команде с Юлией Михалковой. Один из "пельменей" приметил эффектную блондинку и предложил ей работу. В итоге девушке досталась роль глупенькой телеведущей. А закончилась её юмористическая карьера довольно неожиданно: Екатерина устроилась в следственный изолятор Екатеринбурга и даже получила там офицерское звание.

Анна Неделько

Фото © VK / annanedelko