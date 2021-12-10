Financial Times узнала позицию нового канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку – 2"
По данным издания, новый глава немецкого правительства может остановить проект трубопровода при некоторых условиях.
Олаф Шольц © ТАСС / EPA
Новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает проект газопровода "Северный поток – 2", но может остановить его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к новому немецкому правительству.
"Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения", — говорится в публикации.
FT уточняет, что эта мера рассматривается как часть более широкого списка санкций Запада против России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что позиция Германии по "Северному потоку – 2" не изменится с избранием канцлера Шольца. Он отметил, что Москва рассчитывает на установление конструктивных отношений между президентом России Владимиром Путиным и новым главой немецкого кабмина.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в Постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной". Вместе с тем появляется информация, что Украина совместно с США и Великобританией готовят военную провокацию против России на конец января. Депутат Верховной рады Илья Кива считает, что Киев и его партнёры пытаются таким образом "убить двух зайцев": Запад получит повод наложить на Россию новые санкции и попробовать заблокировать "Северный поток – 2", а власти Украины смогут "списать свои провалы, голод и холод опять на войну".
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