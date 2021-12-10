Financial Times узнала позицию нового канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку – 2"

Новый канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает проект газопровода "Северный поток – 2", но может остановить его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к новому немецкому правительству.

"Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки "Северного потока – 2" в случае вторжения", — говорится в публикации.

FT уточняет, что эта мера рассматривается как часть более широкого списка санкций Запада против России.