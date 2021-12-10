Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", мог пойти на это преступление из-за психической неустойчивости. Такое мнение в беседе с МК выразила его бывшая гражданская жена Нина.

По её словам, поведение мужчины заметно изменилось после командировки в Малайзию, однако, по её словам, предпосылок к такому ужасному поступку не было.

"Моё видение такое: всё, что копилось, очень повлияло на его психику — и всё сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла", — отметила женщина.

Экс гражданская жена Глазова добавила, что мужчина интересовался оружием и всегда носил с собой нож.