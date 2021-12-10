НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Изменился после Малайзии: Бывшая гражданская жена стрелка из МФЦ Глазова назвала возможную причину нападения

По словам женщины, Сергей интересовался оружием и всегда носил с собой нож, но при этом агрессии не проявлял.

10 декабря, 03:29
<p>Сергей Глазов © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Сергей Глазов © ТАСС / Антон Новодережкин

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", мог пойти на это преступление из-за психической неустойчивости. Такое мнение в беседе с МК выразила его бывшая гражданская жена Нина.

По её словам, поведение мужчины заметно изменилось после командировки в Малайзию, однако, по её словам, предпосылок к такому ужасному поступку не было.

Появились фото с арсеналом оружия и "полигоном" для стрельбы в квартире убийцы из МФЦ

Появились фото с арсеналом оружия и "полигоном" для стрельбы в квартире убийцы из МФЦ

"Моё видение такое: всё, что копилось, очень повлияло на его психику — и всё сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла", — отметила женщина.

Экс гражданская жена Глазова добавила, что мужчина интересовался оружием и всегда носил с собой нож.

Велосипедист с "Глоком": Почему бывший военный расстрелял шесть человек в столичном МФЦ

Велосипедист с "Глоком": Почему бывший военный расстрелял шесть человек в столичном МФЦ

"Но он не проявлял никогда никакой агрессии. Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику", — подчеркнула она.

Адвокат убийцы из московского МФЦ опроверг его подготовку к нападению заранее

Адвокат убийцы из московского МФЦ опроверг его подготовку к нападению заранее

Напомним, что Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Глазова задержали, а после отправили в СИЗО. На допросе он заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. Также МВД наградит мужчину, который помог полицейскому обезвредить преступника. В Правительстве Москвы сообщили, что выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1