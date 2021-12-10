Изменился после Малайзии: Бывшая гражданская жена стрелка из МФЦ Глазова назвала возможную причину нападения
По словам женщины, Сергей интересовался оружием и всегда носил с собой нож, но при этом агрессии не проявлял.
Сергей Глазов © ТАСС / Антон Новодережкин
Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский", мог пойти на это преступление из-за психической неустойчивости. Такое мнение в беседе с МК выразила его бывшая гражданская жена Нина.
По её словам, поведение мужчины заметно изменилось после командировки в Малайзию, однако, по её словам, предпосылок к такому ужасному поступку не было.
"Моё видение такое: всё, что копилось, очень повлияло на его психику — и всё сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла", — отметила женщина.
Экс гражданская жена Глазова добавила, что мужчина интересовался оружием и всегда носил с собой нож.
"Но он не проявлял никогда никакой агрессии. Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику", — подчеркнула она.
Напомним, что Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Глазова задержали, а после отправили в СИЗО. На допросе он заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. Также МВД наградит мужчину, который помог полицейскому обезвредить преступника. В Правительстве Москвы сообщили, что выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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