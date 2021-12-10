Эксперт Ногайлиева объяснила, какие льготы положены россиянам за пять лет до пенсии
Прежде всего речь идёт о двух налоговых послаблениях, отметила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Не так давно в России появилось понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до выхода на пенсию. На какие государственные льготы и выплаты имеют право россияне из этой категории, рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
"В переходный период эти пять лет отсчитываются от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет", — объяснила специалист в беседе с агентством "Прайм".
По её словам, прежде всего речь идёт о двух налоговых льготах. А именно предпенсионеры могут не уплачивать земельный налог на участок площадью не более шести соток. Кроме того, они освобождаются от уплаты налога на квартиру, дом, гараж и другие объекты имущества.
Ногайлиева добавила, что граждане предпенсионного возраста имеют право получать пособие по безработице в повышенном размере (в 2022 году — 12 792 рубля). Помимо этого лица из этой категории могут рассчитывать на содержание от детей, бывших супругов, внуков и других близких родственников, если их дохода не хватает на минимальные нужды, а у плательщиков алиментов есть достаточный доход.
Кроме того, предпенсионеры могут получать накопительную пенсию или единовременную выплату. Также им полагается два дня для прохождения ежегодной бесплатной диспансеризации. Зарплата при этом сохраняется. В регионах возможны дополнительные льготы для людей предпенсионного возраста, например по транспортному налогу.
Ранее экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, кому положена досрочная пенсия. Например, раньше могут уйти на заслуженный отдых врачи, учителя при наличии спецстажа. Он составляет от 25 до 30 лет в зависимости от профессии.
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