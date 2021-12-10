В Белом доме пригрозили России невиданными доселе санкциями из-за Украины

Новые возможные санкции против России из-за Украины выходят за рамки принятых ранее. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

"Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнёрами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом", — сказал представитель Белого дома журналистам.