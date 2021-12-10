В Белом доме пригрозили России невиданными доселе санкциями из-за Украины
В американской администрации отметили, что в ближайшие дни Вашингтон намерен продолжить переговоры с европейскими партнёрами и РФ, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.
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Новые возможные санкции против России из-за Украины выходят за рамки принятых ранее. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Президент [США Джо Байден] дал ясно понять, что США в консультации с европейскими партнёрами изыскивают очень сильный набор экономических санкций. И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом", — сказал представитель Белого дома журналистам.
Он добавил, что в ближайшие дни Вашингтон планирует продолжить переговоры с европейскими партнёрами и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг Украины. Также представитель администрации подчеркнул, что США готовы обсуждать обеспокоенности Москвы. Для этого власти Соединённых Штатов предлагают использовать существующие переговорные площадки, например Совет Россия — НАТО или ОБСЕ.
Ранее СМИ сообщили, что власти США рассматривают широкий набор санкций для сдерживания якобы готовящегося "вторжения" России на Украину. По их данным, ограничительные меры могут затронуть энергетические компании, а также подразумевают отключение РФ от международной платёжной системы SWIFT. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подтвердила, что Вашингтон рассматривает возможность введения "небывалых санкций" в случае дестабилизации на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что "всё бывает когда-то в первый раз".
Позже телеканал CNN сообщил, что на ограничения против Москвы в сфере энергетики США готовы пойти лишь в крайнем случае. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений от власти США о возможности введения новых агрессивных санкций. Слухи об этом он назвал "уткой или целенаправленным сливом".
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