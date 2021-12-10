В Сочи открыли мультимедийную студию-лекторий общества "Знание"

В Сочи 9 декабря состоялось открытие современной мультимедийной студии-лектория Российского общества "Знание". Она начала свою работу в санаторно-курортном комплексе "Знание" и призвана стать новым центром притяжения для молодёжи не только из Сочи, но и других городов.

Студия площадью 800 квадратных метров рассчитана на 500 гостей и предназначена для организации вещания как на территории санатория, так и за его пределами. На торжественном открытии выступил первый замглавы Администрации Президента РФ, председатель наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергей Кириенко. В своей речи он отметил, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире скорость передачи знаний становится ключевым конкурентным преимуществом для людей, корпораций и страны.

"Вся работа, связанная с просвещением, наставничеством, является важнейшей государственной задачей. Именно поэтому президент России дал поручение возобновить работу общества "Знание", которое себя отлично показало ещё в годы СССР. За эти полгода, которые работает обновлённое общество, более 7000 лекторов прочитали более 15 000 лекций. И каждая лекция — это всегда диалог "глаза в глаза". Но людей, которые хотят увидеть и услышать эти лекции, гораздо больше, чем может вместить любая аудитория. Поэтому обществом "Знание" принято решение о создании мультимедийных студий. Первая уже работает в Москве, вторая сегодня открылась в Сочи", — сказал Кириенко.

По его словам, подобные студии вскоре также появятся в Архангельске, Туле, Вологде и других городах России. Кириенко выразил уверенность, что данная площадка станет крайне важной не только как место проведения онлайн-трансляций на всю страну, но и как точка притяжения для школьников и студентов города, заинтересованных в саморазвитии.

Новую студию торжественно открыл генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль, а также замглавы города Сочи Елена Канюк. Они вместе перерезали символическую ленту.

"Я рад, что Сочи стал первым региональным городом, где появилась наша мультимедийная студия. Здесь сможет собираться молодёжь Краснодарского края для участия в дискуссиях, обмена опытом с интересными и выдающимися людьми. Общество "Знание" будет приглашать в Сочи лучших лекторов со всей страны. Помимо лектория в санатории "Знание" будут работать коворкинги, кружки, мастер-классы по разным направлениям знаний и творчества", — заявил Древаль.

Стоит отметить, что студия оборудована 11 камерами — девятью стационарными и двумя мобильными. Здесь около 30 световых приборов и имеется всё необходимое оборудование для создания и трансляции медиаконтента. В студии работает профессиональная команда видеооператоров, монтажёров и режиссёров, которые будут помогать снимать просветительский контент на территории края.

Все девять студий, которые общество "Знание" планирует открыть в разных регионах страны, будут соединяться в единую систему и управляться из одного центра в Москве. Во время прямых эфиров они смогут связываться между собой. А в дальнейшем, возможно, станут основой для создания собственного телеканала "Знание", прогнозирует Древаль.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поприветствовал участников и гостей. Глава региона отметил, что возможность участвовать в новых форматах — просветительских марафонах, дискуссиях и мастер-классах — появилась у широкой аудитории из любого субъекта России. Елена Канюк в свою очередь подчеркнула, что новая студия станет первым просветительским "местом силы" не только Сочи, но и всей Кубани.

После открытия новой студии санаторно-курортный комплекс "Знание" станет первым в стране рекреационно-просветительским центром, где россияне любого возраста смогут не только полноценно позаботиться о своём здоровье, но и пополнить багаж знаний по самым актуальным направлениям. Отмечается, что появление такого объекта способствует развитию интеллектуального туризма внутри страны.

Мероприятия в мультимедийной студии начались сразу же после открытия: к работе приступил двухдневный просветительский марафон "Наука и знание", организованный в рамках Конгресса молодых учёных. В числе спикеров марафона — популяризаторы науки, учёные, представители научных стартапов и высокотехнологичного бизнеса, специалисты медиасферы. Участникам двухдневного марафона "Наука и знание", который проходит в Сочи 9 и 10 декабря, предстоит побывать на лекциях, дискуссиях и мастер-классах, посвящённых перспективным технологиям, популяризации науки в СМИ, блогерству в сфере научпопа, научной карьере в крупных компаниях.