Не менее 49 человек погибли и 58 пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Мексике. Видео © Twitter / reformanacional

В результате ДТП в мексиканском штате Чьяпас, погибли минимум 49 человек, ещё не менее 58 граждан пострадали. Об этом сообщает радиостанция Noticias MVS.

По её данным, грузовик с прицепом, перевозивший мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые пассажиры при этом выпали.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства являлись выходцами из Гватемалы.

"Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим", — написал на своей странице в "Твиттере" губернатор Чьяпаса.