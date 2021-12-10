Не менее 49 человек погибли и 58 пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Мексике
Транспортное средство, перевозившее мигрантов из Гватемалы, врезалось в подпорную стену.
Жуткая авария в мексиканском штате Чьяпас © Twitter / @RIDNoticias
Не менее 49 человек погибли и 58 пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Мексике. Видео © Twitter / reformanacional
В результате ДТП в мексиканском штате Чьяпас, погибли минимум 49 человек, ещё не менее 58 граждан пострадали. Об этом сообщает радиостанция Noticias MVS.
По её данным, грузовик с прицепом, перевозивший мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые пассажиры при этом выпали.
Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства являлись выходцами из Гватемалы.
"Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим", — написал на своей странице в "Твиттере" губернатор Чьяпаса.
Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в аварии.
Лента новостей
Врач Чурадзе рассказал о "маскировке" ковида зимой под другие болезни
сегодня в 00:40
Глава СК Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело против "золотой судьи" Хахалевой
сегодня в 00:28
"Пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе": Зампостпреда РФ в ООН Полянский призвал ЕС и США унять своё "неразумное дитя" — Украину
сегодня в 00:03
Комментариев: 0