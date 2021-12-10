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Не менее 49 человек погибли и 58 пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Мексике

Транспортное средство, перевозившее мигрантов из Гватемалы, врезалось в подпорную стену.

10 декабря, 00:50

Жуткая авария в мексиканском штате Чьяпас © Twitter / @RIDNoticias

Не менее 49 человек погибли и 58 пострадали в страшном ДТП с грузовиком в Мексике. Видео © Twitter / reformanacional

В результате ДТП в мексиканском штате Чьяпас, погибли минимум 49 человек, ещё не менее 58 граждан пострадали. Об этом сообщает радиостанция Noticias MVS.

По её данным, грузовик с прицепом, перевозивший мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые пассажиры при этом выпали.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства являлись выходцами из Гватемалы.

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"Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим", — написал на своей странице в "Твиттере" губернатор Чьяпаса.

Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в аварии.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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