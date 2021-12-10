Лайф публикует фото с места жуткого ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Известно, что Toyota Camry, в которой находился парламентарий, столкнулась с фурой Renault . Всё произошло поздно вечером 9 декабря на трассе М5 в районе деревни Старниково Раменского района Московской области.

На фото с места происшествия видны серьёзные повреждения, как у легковушки, так и у фуры. В машине с Зафировым находился ещё один человек. По данным Лайфа, это Кривицкий Г. 1961 года рождения. Он также скончался в результате аварии.