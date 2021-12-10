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Лайф публикует фото с места жуткого ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы Зафиров

Парламентарию было 60 лет. В аварии также погиб попутчик Зафирова. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

9 декабря, 23:57

Авария, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ДТП в Подмосковье, в котором погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров.

  • Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
    Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
  • Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
    Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
  • Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
    Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
  • Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
    Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
  • Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE
    Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE

Последствия аварии, в которой погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © LIFE

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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров насмерть разбился в ДТП в Подмосковье

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров насмерть разбился в ДТП в Подмосковье

Известно, что Toyota Camry, в которой находился парламентарий, столкнулась с фурой Renault . Всё произошло поздно вечером 9 декабря на трассе М5 в районе деревни Старниково Раменского района Московской области.

На фото с места происшествия видны серьёзные повреждения, как у легковушки, так и у фуры. В машине с Зафировым находился ещё один человек. По данным Лайфа, это Кривицкий Г. 1961 года рождения. Он также скончался в результате аварии.

Ранее в Вологодской области в ДТП погибли дочь, зять и внучка бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Дмитрия Головина. За рулём находилась наследница экс-парламентария, права девушка получила в прошлом году.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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