Биолог Базыкин спрогнозировал лавинообразный рост заболеваемости омикрон-штаммом в России
По словам эксперта, так уже произошло с вариантом "дельта", который буквально за месяц вытеснил из РФ все предыдущие варианты коронавируса.
Штамм "омикрон" © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire
Динамика распространения нового штамма ковида "Омикрон" в Южной Африке и Великобритании показывает, что он может достаточно быстро вытеснить дельта-вариант в России. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин. В интервью газете "Известия" он отметил, что это вопрос нескольких недель, возможно месяцев.
"К сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому "омикрон" может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим. Но ведь как устроен экспоненциальный процесс? Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро", — сказал Базыкин, уточнив, что на самом деле это всё тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу".
По словам эксперта, это уже произошло со штаммом "дельта", который буквально за месяц вытеснил из России все предыдущие варианты коронавируса.
"Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой реализуется сейчас в Южной Африке и в Великобритании, то у нас будет то же самое", — прогнозирует специалист.
Отвечая на вопрос о необходимости дополнительных мер из-за "омикрона", Базыкин отметил, что в настоящее время остаётся полезным ограничение сообщения с южноафриканскими странами, ведь большинство случаев нового варианта ковида может быть связана именно с привозами вируса оттуда. Если же мутация распространится в РФ, то эти меры станут бессмысленными и заграницу можно будет открыть. Что касается ограничений внутри России, то всё будет зависеть от того, насколько тяжёлый новый штамм, пояснил Базыкин. В любом случае ношение масок и проветривание помещений помогут, подчеркнул он.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.
Комментариев: 0