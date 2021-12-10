Биолог Базыкин спрогнозировал лавинообразный рост заболеваемости омикрон-штаммом в России

Динамика распространения нового штамма ковида "Омикрон" в Южной Африке и Великобритании показывает, что он может достаточно быстро вытеснить дельта-вариант в России. Об этом заявил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин. В интервью газете "Известия" он отметил, что это вопрос нескольких недель, возможно месяцев.

"К сожалению, в России читаются геномы меньше чем одного случая из тысячи среди всех инфекций. Поэтому "омикрон" может уже быть здесь, хотя мы его еще не видим. Но ведь как устроен экспоненциальный процесс? Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. У вас есть, может быть, несколько недель, пока частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро", — сказал Базыкин, уточнив, что на самом деле это всё тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу".

По словам эксперта, это уже произошло со штаммом "дельта", который буквально за месяц вытеснил из России все предыдущие варианты коронавируса.

"Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой реализуется сейчас в Южной Африке и в Великобритании, то у нас будет то же самое", — прогнозирует специалист.