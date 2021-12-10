Болезнь плюс прививка: Учёные назвали формулу идеальной защиты от всех штаммов ковида Исследователи сравнили уровень защиты у вакцинированных и у людей с естественными антителами. 9 декабря, 21:40 Медицинский сотрудник в лаборатории красной зоны. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Самый сильный иммунитет против коронавируса вырабатывается у тех, кто и болел, и привился, заявили в Американском обществе микробиологов. Учёные сравнили эффективность антител к S-белку ("шипу" ковидной частицы) у разных групп людей. 15 из этих пациентов недавно получили вакцину, но никогда не болели CoViD-19. Другие десять переболели дважды. И ещё столько же заразились в начале пандемии (до мая 2020 года) и спустя год привились.

Выяснилось, что у вакцинированных людей без естественного иммунитета антитела достаточно эффективно работают только против исходного уханьского SARS-Cov-2, но более поздние разновидности вируса они нейтрализуют заметно хуже. Исследователи подчеркнули, что самые опасные мутации коронавируса произошли в spyke-белке, который прикрепляется к рецептору клетки-жертвы, чтобы вирусная частица проникла внутрь неё. Именно из-за этих видоизменений получаемые после прививки антитела менее эффективно связываются со "спайками" и нейтрализуют вирус, поскольку вакцины от коронавируса создавали на основе изначального варианта вируса. Отмечается, что при этом чёткой разницы между различными препаратами не прослеживалось.

Похожая ситуация с антителами оказалась у переболевших дважды: в первые месяцы пандемии и примерно за месяц до исследования. Несмотря на то что во второй раз они, скорее всего, заразились уже видоизменённым вирусом, выработанные антитела всё равно показали меньшую эффективность против штаммов с различными мутациями.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Меж тем исключительную действенность антител зафиксировали в группе привитых примерно через год после перенесённого заболевания. По данным опубликованной научной статьи, их антитела нейтрализуют разные штаммы ковида так же успешно, как и уханьский вариант. Микробиологи предполагают, что эффективность антител против исходного ковида достигла максимально возможного уровня после инфицирования и успешного выздоровления, а вакцинация дополнительно усилила иммунитет для борьбы против коронавирусов-мутантов.

И это интересно прежде всего тем, что, как уже упоминалось, вакцины сделаны на основе уханьского SARS-Cov-2.

Эти результаты Лайфу прокомментировал заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов. Он подчеркнул, что созданный в центре Гамалеи препарат уже доказал свою эффективность против самых опасных разновидностей ковида.

Сейчас уже понятно, и вышла статья в журнале Vaccines по изучению эффективности вакцины “Спутник V” против вариантов альфа, бета, дельта. И показано, что эффективность вакцины стала поменьше, но она всё равно работает с эффективностью как минимум 85%. Более того, если человек заболевает, то заболевает легко. Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН

Доктор биологических наук выразил уверенность, что в сочетании иммунитета после инфекции и прививки главную роль играет вакцина.

Сама вакцинация даёт основное преимущество. С последующей через полгода ревакцинацией. Вот это действительно замечательно, это то, чем можно управлять. А управлять своим инфицированием вы не можете. Я, например, берёгся-берёгся и в конце ноября всё равно заразился. И тут ничего не сделаешь, понимаете Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН

Со своей стороны вирусолог предложил собственный вариант идеальной формулы иммунитета против CoViD-19. Он считает, что без естественных антител вполне можно обойтись.

Фактически трёхкратная вакцинация — это то, что надо. Так же, как против гепатита В, там тоже трёхкратная вакцинация, и она работает гораздо лучше, чем двукратная. Так что давайте вакцинироваться, и мы тогда этот вирус победим! Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН

Напомним, после появления многочисленных мутаций коронавируса в России и мире стали высказывать опасения, что созданные вакцины уже "устарели" и не действуют против новых штаммов. Доктор наук призвал не поддаваться этим страхам.

Опасаться можно чего угодно, но если люди опасаются настолько, что ничего не делают, то они поступают в корне неправильно, потому что одно дело — опасаться, а другое дело — действовать. Так вот, люди, которые вакцинируются, они действуют. А те, кто просто опасается, они очень сильно рискуют, 2% риск умереть у них. У тех, кто вакцинируется, этого риска нет Сергей Нетёсов Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН

Авторы Адель Романенкова