Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от ковида до конца 2021 года
Ранее отмечалось, что препарат "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Вакцинация подростков от коронавируса в России начнётся до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"До конца года первую вакцинацию проведём [среди подростков] по всей России", — отметил глава Минздрава во время визита в Пермь.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". Этот препарат близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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