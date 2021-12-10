Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от ковида до конца 2021 года

Вакцинация подростков от коронавируса в России начнётся до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"До конца года первую вакцинацию проведём [среди подростков] по всей России", — отметил глава Минздрава во время визита в Пермь.

Ранее Лайф сообщал, что ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". Этот препарат близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.