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Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от ковида до конца 2021 года

Ранее отмечалось, что препарат "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.

9 декабря, 21:35

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Вакцинация подростков от коронавируса в России начнётся до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"До конца года первую вакцинацию проведём [среди подростков] по всей России", — отметил глава Минздрава во время визита в Пермь.

В России за 2021 год ковидом заразилось более 570 тысяч детей

В России за 2021 год ковидом заразилось более 570 тысяч детей

Ранее Лайф сообщал, что ФАС согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". Этот препарат близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для маленьких пациентов в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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