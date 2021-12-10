Путин объяснил, как организации обходят закон об иноагентах

Президент России Владимир Путин прокомментировал закон об иноагентах, заявив, что, как только одним структурам, участвующим в политической жизни, блокируют каналы иностранного финансирования, сразу появляются другие подобные организации или финансовые хабы.

"Вот вчера, допустим, были приняты какие-то решения по тем структурам, которые получают финансирование из-за границы и участвуют в политической деятельности. Им перекрывают в известной степени эти каналы финансирования. Значит, возникают сразу другие", — отметил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества.

Российский лидер добавил, что есть и такие компании, которые не занимались подобной деятельностью, но хотят получить дополнительные источники финансирования. Когда они получают эти средства, то начинают менять и свою деятельность, отрабатывая финансирование, или же становятся каким-то финансовым хабом и передают эти деньги другим структурам, отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что российский закон об иноагентах гораздо мягче зарубежных.

"Вы можете представить себе какую-нибудь российскую неправительственную организацию где-нибудь в Европе или Штатах, которая занимает критическую позицию в отношении политики этих государств? Даже представить такое невозможно, уверяю вас! Мгновенно сотрут с лица земли, сразу!" — сказал президент.