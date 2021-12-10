Путин рассчитывает на объективный суд по "Мемориалу"

Президент России Владимир Путин рассчитывает на объективное рассмотрение дела о ликвидации организации "Мемориал"*. Об этом он заявил на встрече в четверг с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"По поводу судебного процесса, кстати говоря, он не завершён, поэтому надо посмотреть, как будет идти это разбирательство, надеюсь, что оно будет объективным", — отметил Путин.

По словам президента, организация должна в полной мере отвечать своему призванию и не относить к жертвам советских репрессий преступников, которые служили интересам нацистов. Путин добавил, что израильские специалисты "обнаружили в списке тех, кого "Мемориал" причисляет к жертвам советских политических репрессий", некоторых лиц, служивших нацистам и принимавших участие в массовых убийствах евреев. Глава государства назвал несколько фамилий — Петровскис, Лисовский, Ковалевский.

"Первый служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни, а позднее хвастался перед соседями [уничтожением] 100 человек. Другой — Иван Лисовский — с 1941 года начинал как бригадир созданной им же группы могильщиков, расстреливавших евреев, затем служил в латышской полиции, непосредственно был участником убийства 11 тыс. евреев. Ещё один деятель тоже отмечен в этих зверствах нацистов над еврейским населением <…> 800 человек уничтожил", — сказал Путин.

По словам президента, автором этого исследования является историк Арон Шнеер, "думаю, что этому источнику можно доверять", подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Аналогичный иск направила Прокуратура Москвы. Напомним, что центр "Мемориал" был признан иностранным агентом ещё в мае 2014 года. Организация многократно подвергалась штрафам за нарушение правил деятельности иноагентов в стране. 10 декабря 2020 года она запустила сбор средств на уплату штрафов по 28 протоколам, общая сумма которых составляет 5,6 млн рублей.