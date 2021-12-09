Резников заявил о законном нахождении корабля ВМС Украины в Азовском море

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль управления "Донбасс" ВМС Незалежной находится в Азовском море на законных основаниях, поскольку это акватория совместного пользования.

"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия... В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях", — сказал глава Минобороны в комментарии украинскому изданию Lb.ua.