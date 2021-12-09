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Резников заявил о законном нахождении корабля ВМС Украины в Азовском море

Министр обороны Незалежной отметил, что это акватория совместного пользования.

9 декабря, 20:49
<p>Министр обороны Украины Алексей Резников © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Министр обороны Украины Алексей Резников © ТАСС / Ирина Яковлева

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что корабль управления "Донбасс" ВМС Незалежной находится в Азовском море на законных основаниях, поскольку это акватория совместного пользования.

"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна — судна без оружия... В целом же Азовское море — это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях", — сказал глава Минобороны в комментарии украинскому изданию Lb.ua.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс.

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Это уже не первый инцидент в данном регионе. Так, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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