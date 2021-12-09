Президент РФ Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в Правительстве России работали кадровые сотрудники ЦРУ США. По словам главы государства, в Соединённых Штатах их позднее привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации.

"В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников Правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.