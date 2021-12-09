"В начале 2000-х я уже вычистил всех": Путин рассказал, как в 90-х в Правительстве России работали сотрудники ЦРУ
Потом в США их привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации, отметил глава государства.
Президент России Владимир Путин © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Евгений Паулин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в Правительстве России работали кадровые сотрудники ЦРУ США. По словам главы государства, в Соединённых Штатах их позднее привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации.
"В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников Правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ранее Путин заявил, что Россия не становилась врагом ни одной стране. При этом определённая часть мира считает РФ своим противником, отметил глава государства.
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