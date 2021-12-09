Российская армия сейчас в порядке, она развивается, и за неё не нужно беспокоиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Что касается нашей армии — не беспокойтесь за нашу армию, с ней всё в порядке, она развивается", — сказал глава государства, комментируя заявление кинорежиссёра Александра Сокурова о наличии проблем в армии, в том числе о её излишней политизированности.

По словам Путина, Российская армия преодолела большой путь развития с 90-х годов.

"В такой сложной организации, которая насчитывает миллион человек почти, не может не быть проблем, но если посмотреть на нашу армию середины девяностых и сегодняшнюю армию <…>. Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время", — подчеркнул российский лидер.