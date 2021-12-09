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Путин заявил, что Россия не становилась врагом ни одной стране

При этом определённая часть мира считает РФ своим противником, отметил глава государства.

9 декабря, 20:03

Президент России Владимир Путин © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась врагом ни одной стране.

На заседании Совета по правам человека (СПЧ) глава государства не согласился с высказыванием первого вице-президента Адвокатской палаты города Москвы Генри Резника, заявившего, что "Россия стала враждебной всему миру".

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"Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определённая часть мира считает нас своими противниками. Мы, что ли, в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!" — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ указал на миролюбивую политику России в ответ на вопрос о "нападении" на Украину. Он подчеркнул при этом, что страна вправе обеспечивать свою безопасность на средне- и долгосрочную перспективу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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