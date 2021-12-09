Путин заявил, что Россия не становилась врагом ни одной стране

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась врагом ни одной стране.

На заседании Совета по правам человека (СПЧ) глава государства не согласился с высказыванием первого вице-президента Адвокатской палаты города Москвы Генри Резника, заявившего, что "Россия стала враждебной всему миру".

"Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определённая часть мира считает нас своими противниками. Мы, что ли, в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!" — подчеркнул Путин.