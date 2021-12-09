Минфин США ввёл санкции против экс-замглавы администрации Януковича Портнова

Минфин США ввёл санкции в отношении адвоката Андрея Портнова, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, под рестрикции в рамках американского Глобального акта Магнитского подпал фонд Андрея Портнова. Как отмечается в заявлении, юрист "наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратами Украины посредством взяток". Портнов, по версии Вашингтона, "был обоснованно обвинён в использовании своего влияния для покупки доступа и решений в судах Украины и в подрыве усилий по проведению реформ" в стране.

"С 2019 года Портнов предпринимал шаги, направленные на установление контроля над украинской судебной системой, на оказание влияния на соответствующие нормы законодательства, стремился назначить лояльных чиновников на руководящие должности в судах и покупал судебные решения. В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с чиновником украинского правительства высокого ранга, чтобы сформировать в своих интересах высшие юридические институты страны и повлиять на Конституционный суд Украины", — уточнили в Минфине Соединённых Штатов.

Также, согласно данным ведомства, адвокат "был замешан в попытке повлиять на генпрокурора Украины". Включение в чёрный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами. Санкции против Портнова были введены на фоне проводимого Вашингтоном в онлайн-формате "Саммита за демократию".

Добавим, что Портнов — инициатор большинства уголовных дел против экс-президента Украины Петра Порошенко, который сейчас является депутатом Верховной рады. По заявлению юриста Госбюро расследований открыло дело о возможной госизмене со стороны бывшего украинского лидера из-за подписания им Минских соглашений.