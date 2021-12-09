Байден проводит телефонные переговоры с Зеленским

Президент США Джо Байден проводит переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 мск). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Звонок по защищённой связи президента Байдена с украинским президентом Зеленским начался в 13:34", — говорится в сообщении.