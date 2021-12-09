Байден проводит телефонные переговоры с Зеленским
Ранее в американской администрации сообщили, что глава Белого дома намерен обсудить с украинским коллегой наращивание РФ военных сил на границе" Незалежной.
Коллаж © LIFE. Президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский © ТАСС / AP, EPA / POOL / VALENTYN OGIRENKO
Президент США Джо Байден проводит переговоры по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа началась в 13:34 по вашингтонскому времени (21:34 мск). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Звонок по защищённой связи президента Байдена с украинским президентом Зеленским начался в 13:34", — говорится в сообщении.
Ранее в американской администрации сообщили, что Байден намерен обсудить с Зеленским наращивание РФ военных сил на границе Украины. После разговора с украинским лидером глава Белого дома планирует связаться с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы обсудить с ними состоявшиеся 7 декабря онлайн-переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стали Украина и продвижение НАТО к границе России.
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