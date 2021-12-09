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ФСБ: Направлявшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины лёг на обратный курс

Действия украинского экипажа в ведомстве расценили как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

9 декабря, 20:17

Фото © Wikipedia

Направлявшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины "Донбасс" лёг на обратный курс. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Корабль управления "Донбасс" лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", — подчеркнули в ведомстве.

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В ФСБ добавили, что действия украинского экипажа расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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