ФСБ: Направлявшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины лёг на обратный курс

Направлявшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины "Донбасс" лёг на обратный курс. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Корабль управления "Донбасс" лёг на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует", — подчеркнули в ведомстве.

В ФСБ добавили, что действия украинского экипажа расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.