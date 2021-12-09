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Госпогранслужба Украины заявила, что не знает о корабле в Керченском проливе

Ранее ФСБ РФ сообщила, что судно не реагирует на требования изменить курс и создаёт угрозу мореплаванию.

9 декабря, 20:10

Флаг Украины © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire

Государственная пограничная служба Украины не имеет информации об инциденте с кораблём "Донбасс", который направлялся в сторону Керченского пролива. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", — пишет агентство "РБК-Украина".

Ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Корабль управления "Донбасс" был изготовлен в Польше и спущен на воду в 1969 году.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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