Госпогранслужба Украины заявила, что не знает о корабле в Керченском проливе
Ранее ФСБ РФ сообщила, что судно не реагирует на требования изменить курс и создаёт угрозу мореплаванию.
Флаг Украины © ТАСС / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Государственная пограничная служба Украины не имеет информации об инциденте с кораблём "Донбасс", который направлялся в сторону Керченского пролива. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
"Пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", — пишет агентство "РБК-Украина".
Ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Корабль управления "Донбасс" был изготовлен в Польше и спущен на воду в 1969 году.
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