Госпогранслужба Украины заявила, что не знает о корабле в Керченском проливе

Государственная пограничная служба Украины не имеет информации об инциденте с кораблём "Донбасс", который направлялся в сторону Керченского пролива. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

"Пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации", — пишет агентство "РБК-Украина".