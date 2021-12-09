Путин назвал непозволительными утверждения "о Белоруссии на довольствии России"

Создание Союзного государства России и Белоруссии — тонкий и длительный процесс, требующий особой компетентности, терпения и уважения к партнёру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к режиссёру Александру Сокурову на встрече с членами Совета по правам человека.

"Это тонкий процесс, длительный, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнёру. По-другому мы ничего не добьёмся. А добиваться мы можем только одного — взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентоспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами", — отметил Путин.

По словам президента, относиться к Белоруссии и её руководству можно по-разному, но утверждать, что страна находится на "довольствии" РФ, некорректно и непозволительно. Это неуважение к целому народу и целой стране, подытожил российский лидер.