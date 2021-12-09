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Путин назвал непозволительными утверждения "о Белоруссии на довольствии России"

Это неуважение к целому народу и целой стране, подчеркнул российский президент.

9 декабря, 20:32

Флаги России и Белоруссии © ТАСС / Валерий Шарифулин

Создание Союзного государства России и Белоруссии — тонкий и длительный процесс, требующий особой компетентности, терпения и уважения к партнёру. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к режиссёру Александру Сокурову на встрече с членами Совета по правам человека.

"Это тонкий процесс, длительный, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнёру. По-другому мы ничего не добьёмся. А добиваться мы можем только одного — взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентоспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами", отметил Путин.

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По словам президента, относиться к Белоруссии и её руководству можно по-разному, но утверждать, что страна находится на "довольствии" РФ, некорректно и непозволительно. Это неуважение к целому народу и целой стране, подытожил российский лидер.

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Ранее Путин назвал безусловным продолжение интеграции России и Белоруссии. В частности, Москва будет реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства, подчеркнул глава государства.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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