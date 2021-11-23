Лукашенко не спросили: Почему с президентом Белоруссии не обсудили должность главы Союзного государства Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему глава Белоруссии против введения поста президента Союзного государства. 23 ноября, 06:49 Фото © Пресс-служба президента Белоруссии

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью телекомпании Би-би-си, которое вызвало очень большой резонанс на Западе. Одни — в частности представители белорусской оппозиции — возмущались тем, что оно вообще состоялось. — Би-би-си называет Лукашенко президентом, хотя Великобритания, ЕС и США не признают его. Они рады взять у него интервью и дать ему эфирное время. А как насчёт того, чтобы взять интервью у одного из 870 политзаключенных? — возмущается советник самопровозглашённой президентши Белоруссии Светланы Тихановской Франак Вячорка. Другие же смакуют различные заявления Батьки о мигрантах — в том числе якобы его полупризнание в том, что именно Минск стоит за миграционным кризисом.

Акценты европейских коллег понять можно. Мигранты и легитимность являются наиболее острыми вопросами в белорусско-западных отношениях. Однако в своём давлении на эти тезисы они упустили очень важный сигнал, который им послал Лукашенко, — о сути нынешних российско-белорусских отношений.

В интервью Би-би-си Александр Григорьевич отметил, что союз — это не объединение, а выстраивание отношений двух суверенных государств, где никто не приносит институциональных жертв. — Когда вы с американцами выстраиваете союз, речи не идёт о том, что у вас не будет королевы и парламента. Точно так и мы. Формируя свой союз с середины 1990-х годов, ещё начиная с Ельциным, чётко определялись, что это будут две страны — Беларусь и Россия, которые выстроят союз. И он будет мощнее, чем унитарное государство, — заявил Лукашенко. При этом белорусский лидер отметил, что о едином президенте Союзного государства речь не шла. — А вопрос — один президент, два президента… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит, — заявил Лукашенко.

Да, Батька об этом говорил и раньше, даже объяснял, почему вопрос не стоит. Когда в 2020 году украинский журналист Дмитрий Гордон спрашивал у Лукашенко о возможности для Путина стать президентом Союзного государства, а для Лукашенко — уйти на должность спикера Госдумы Союзного государства, Батька ответил, что "никогда бы на это не согласился", в том числе и потому, что "я завскладом не буду". Кроме того, Лукашенко отмечал, что "объединёнка невозможна", поскольку в Белоруссии "это уже не воспримут", ибо "народ к этому не готов уже… Народ перезрел".

Его личные амбиции всем были понятны: ни для кого не секрет, что, начиная создавать Союзное государство с Ельциным, Лукашенко лелеял надежду сам его возглавить. — Александру Григорьевичу вплоть до второго срока Владимира Путина хотелось белоруссизировать Россию по самый Владивосток, а затем пришло осознание, что это невозможно. Теперь же Минск сопротивляется русификации по самый Брест, — поясняет глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан. Однако тезис о "народе, который перезрел", вызывает большие сомнения. Лукашенко выстраивал свою политику так, чтобы народ был не готов, однако один язык, одна культура и одно видение мира сделало белорусов интегральной частью русского мира. В какой-то степени даже ментально русскими.

Зачем же белорусский президент поднимает эту тему сейчас? — Сделать это Александр Лукашенко мог по двум причинам. Во-первых, из-за желания передать посредством СМИ коллективному Западу посыл о своей субъектности и самостоятельности. Во-вторых, из-за того, что тема политической интеграции так или иначе обсуждалась с декабря 2018 года. Это та самая 31-я дорожная карта, от согласования которой Минск категорически отказался. Так что тема у Александра Григорьевича "болит", а если у него "болит", то он об этом говорит — такая уж у него манера общения, — поясняет Иван Лизан.

При всём уважении к боли Лукашенко первая причина гораздо важнее второй. Дело в том, что недавно Александр Григорьевич подписал ряд интеграционных дорожных карт с Владимиром Путиным. И после этого западные коллеги выдохнули, разразившись целой серией статей о том, что Белоруссия для них потеряна, что Батька окончательно увёл её в российскую гавань через концепт Союзного государства (напомним, что вплоть до августа 2020 года европейские СМИ регулярно хвалили Александра Григорьевича за нежелание "вливаться" в Россию). И сейчас Лукашенко намекнул им, что вливания нет, что это не так.

Точнее, что это может быть не так, если западные коллеги откажутся от враждебной политики в адрес Минска, ибо в ином случае у белорусской элиты не будет иного выбора, кроме как углублять интеграцию с Москвой и вводить пост президента Союзного государства. — За период с конца 90-х, когда подписывалось соглашение о Союзном государстве, в Белоруссии сформировалась своя политическая элита, окреп свой национальный капитал. И логика у них простая: лучше быть первым парнем на деревне, чем вторым в городе. Но такой подход не выдерживает проверки временем: чем сильнее напряжённость в треугольнике ЕС — РФ — США, тем меньше у малых государств возможностей проводить многовекторную политику. И Минск потерял её в августе 2020 года, — напоминает Иван Лизан. — В то время, когда Запад отказывается признавать итоги выборов и уже ввёл четыре раунда санкций (в ближайшее время будет введён пятый. — Прим. Лайфа) против Лукашенко, его внутреннего круга и связанного с ним бизнеса, 67-летний диктатор больше чем когда бы то ни было зависит от России, — пишет "Радио Свобода".

Опасность для Запада тут даже не в том, что сама политическая интеграция (включая, понятно, введение поста президента) является , по мнению издания "Дойче велле", частью стратегии России "по созданию как можно большего количества институциональных механизмов, при помощи которых Россия сможет влиять на Белоруссию и сохранять её в своей политической и экономической орбите". А в том, что если пост президента Союзного государства займёт Владимир Путин, то он продолжит делать то, чем занимался всю свою каденцию, — воссоздавать российский имперский проект. — Москва и Минск уже являются членами Евразийского экономического союза, одного из проектов Путина, через который Кремль продвигает экономическую интеграцию бывших советских республик. И Россия с Белоруссией являются де-факто пионерами этого процесса, — пишет "Дойче велле". Поэтому, возможно, те, кому надо (а не кто пишет), обратили внимание на посыл Александра Григорьевича. И сделали свои выводы.

Авторы Геворг Мирзаян