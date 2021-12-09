НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Центробанке выступили за адресную помощь малоимущим вместо регулирования цен в магазинах

Эксперты отметили, что прямая корректировка стоимости товаров создаёт дисбаланс на рынках и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей и на экономике в целом.

9 декабря, 20:45

Здание Центробанка РФ © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

В Центробанке РФ назвали оптимальный способ борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков ЦБ, искусственное ограничение роста цен работает временно, а затем может навредить экономике. Лучшим средством для стабилизации роста стоимости товаров является адресная материальная помощь малоимущим. Об этом говорится в аналитической записке "Регулирование цен: когда нужно остановиться?", опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается, прямая корректировка цен в магазинах создаёт дисбаланс на товарных рынках и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей и на экономике в целом. Кроме того, такая мера не поможет избежать роста мировых цен в долгосрочной перспективе. По мнению экспертов, с социальной и экономической точки зрения более предпочтительной альтернативой регулированию цен может быть оказание адресной материальной помощи наименее обеспеченным слоям населения.

Банки предложили ограничить размер специальных вкладов для малоимущих

Банки предложили ограничить размер специальных вкладов для малоимущих

Одной из причин повышения инфляции в России стал рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары. Принятые правительством меры по регулированию внутренних цен (соглашения о их заморозке, экспортные пошлины) позволили снизить чувствительность к мировой динамике. Однако, как отмечают аналитики ЦБ, в средне- и долгосрочной перспективе "прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создаёт дисбаланс" на товарных рынках.

В частности, соглашения о заморозке цен и экспортные пошлины могут привести к сокращению инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, и впоследствии затормозят развитие отраслей. Прямое регулирование также грозит возникновением дефицита и расширением теневой экономики — издержки государства на борьбу с ней, соответственно, тоже увеличатся. Кроме того, при таком положении дел искажаются ценовые сигналы, что может лишь усилить влияние проинфляционных факторов.

Путин заявил, что государство должно помогать бездомным

Путин заявил, что государство должно помогать бездомным

Ранее сообщалось, что в России предложили новый способ обеспечить бесплатное питание для малоимущих.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1