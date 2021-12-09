В Центробанке выступили за адресную помощь малоимущим вместо регулирования цен в магазинах

В Центробанке РФ назвали оптимальный способ борьбы с инфляцией. По мнению аналитиков ЦБ, искусственное ограничение роста цен работает временно, а затем может навредить экономике. Лучшим средством для стабилизации роста стоимости товаров является адресная материальная помощь малоимущим. Об этом говорится в аналитической записке "Регулирование цен: когда нужно остановиться?", опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается, прямая корректировка цен в магазинах создаёт дисбаланс на товарных рынках и может негативно отразиться на работе регулируемых отраслей и на экономике в целом. Кроме того, такая мера не поможет избежать роста мировых цен в долгосрочной перспективе. По мнению экспертов, с социальной и экономической точки зрения более предпочтительной альтернативой регулированию цен может быть оказание адресной материальной помощи наименее обеспеченным слоям населения.

Одной из причин повышения инфляции в России стал рост мировых цен на продовольственные и сырьевые товары. Принятые правительством меры по регулированию внутренних цен (соглашения о их заморозке, экспортные пошлины) позволили снизить чувствительность к мировой динамике. Однако, как отмечают аналитики ЦБ, в средне- и долгосрочной перспективе "прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создаёт дисбаланс" на товарных рынках.

В частности, соглашения о заморозке цен и экспортные пошлины могут привести к сокращению инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, и впоследствии затормозят развитие отраслей. Прямое регулирование также грозит возникновением дефицита и расширением теневой экономики — издержки государства на борьбу с ней, соответственно, тоже увеличатся. Кроме того, при таком положении дел искажаются ценовые сигналы, что может лишь усилить влияние проинфляционных факторов.