Зеленский раскрыл подробности телефонных переговоров с Байденом
Разговор украинского и американского президентов продолжался полтора часа.
Президент Украины Владимир Зеленский © president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам лидера Незалежной, в ходе беседы обсуждался недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине.
"Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США. — Прим. Лайфа). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ на Украине, — написал Зеленский в "Твиттере".
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стали Украина и продвижение НАТО к границе России.
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