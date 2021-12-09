Зеленский раскрыл подробности телефонных переговоров с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам лидера Незалежной, в ходе беседы обсуждался недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине.