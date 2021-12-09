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Зеленский раскрыл подробности телефонных переговоров с Байденом

Разговор украинского и американского президентов продолжался полтора часа.

9 декабря, 20:42

Президент Украины Владимир Зеленский © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам лидера Незалежной, в ходе беседы обсуждался недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине.

"Завершил полуторачасовой разговор с @POTUS (президентом США. — Прим. Лайфа). Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ на Украине, — написал Зеленский в "Твиттере".

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стали Украина и продвижение НАТО к границе России.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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