Крымский депутат Гемпель назвал провокацией движение корабля Украины к Керченскому проливу
"Посягательство на целостность границ РФ может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве", — отметил он.
Корабли © Pixabay
Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией движение корабля управления "Донбасс" ВМС Украины в сторону Керченского пролива. Он уверен, что за этим стоят власти Незалежной.
"Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины. Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве", — сказал Гемпель в беседе с РИА "Новости".
По его словам, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации у своих государственных границ.
"Режим президента Украины Владимира Зеленского ждёт неминуемый позорный крах в попытках создать точку напряжения у наших границ", — резюмировал Гемпель.
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс.
Это уже не первый инцидент в данном регионе. 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.
Также в ноябре 2019 года Россия передала Незалежной все три арестованных корабля, после чего ВМС Украины заявили, что с судов украли унитазы, плафоны и вооружение.
Комментариев: 0