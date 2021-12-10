Крымский депутат Гемпель назвал провокацией движение корабля Украины к Керченскому проливу

Глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией движение корабля управления "Донбасс" ВМС Украины в сторону Керченского пролива. Он уверен, что за этим стоят власти Незалежной.

"Безусловно, это в любом случае провокация, которая предпринимается политическим руководством Украины. Посягательство на целостность границ Российской Федерации может достаточно плачевно закончиться для безумных политиков, засевших в Киеве", — сказал Гемпель в беседе с РИА "Новости".

По его словам, у России достаточно сил и средств, чтобы не допустить провокации у своих государственных границ.