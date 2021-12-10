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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров насмерть разбился в ДТП в Подмосковье

По предварительным данным, Toyota Camry, где находился парламентарий со своим приятелем, влетела под фуру. Зафиров, как и его попутчик, погибли.

9 декабря, 22:56
<p>Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUw6xk8gw8N/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evklidzafirov</a></p>

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров © Instagram / evklidzafirov

Депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Московской области. Как сообщает Пятый канал, авария случилась в Раменском городском округе.

По предварительным данным, Toyota Camry, где находился парламентарий со своим приятелем, влетела под фуру. Зафиров и его попутчик погибли.

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Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Эвклид Зафиров родился 31 мая 1961 года в Тбилиси. Окончил МГТУ имени Баумана в 1987 году по специальности "Производство летательных аппаратов". Позже получил степень кандидата технических наук. С 1997 по 2002 год Зафиров занимал должность генерального директора ОАО "Коломенский завод РТИ", а с 2002-го по апрель 2021-го — аналогичный пост в ООО ММП "ИЛИОС". В мае 2021 года Зафиров стал председателем совета директоров ОАО "Коломенский завод резиновых технических изделий". У депутата осталась жена и трое детей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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