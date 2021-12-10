Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров насмерть разбился в ДТП в Подмосковье

По предварительным данным, Toyota Camry, где находился парламентарий со своим приятелем, влетела под фуру. Зафиров и его попутчик погибли.

Эвклид Зафиров родился 31 мая 1961 года в Тбилиси. Окончил МГТУ имени Баумана в 1987 году по специальности "Производство летательных аппаратов". Позже получил степень кандидата технических наук. С 1997 по 2002 год Зафиров занимал должность генерального директора ОАО "Коломенский завод РТИ", а с 2002-го по апрель 2021-го — аналогичный пост в ООО ММП "ИЛИОС". В мае 2021 года Зафиров стал председателем совета директоров ОАО "Коломенский завод резиновых технических изделий". У депутата осталась жена и трое детей.