В США россиянина Кошкина приговорили к четырём годам тюрьмы за киберпреступления

В американском штате Коннектикут суд приговорил россиянина Олега Кошкина к четырём годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Добавим, что Кошкин проходил по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи личных данных с заражённых компьютеров. Кошкина арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года, он находился под стражей с момента ареста.