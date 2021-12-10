В США россиянина Кошкина приговорили к четырём годам тюрьмы за киберпреступления
Гражданин РФ был арестован в Калифорнии в сентябре 2019 года и находился под стражей с момента ареста.
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В американском штате Коннектикут суд приговорил россиянина Олега Кошкина к четырём годам тюремного заключения за киберпреступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
"Приговорён к 48 месяцам тюрьмы", — отметил он.
Добавим, что Кошкин проходил по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая использовалась для кражи личных данных с заражённых компьютеров. Кошкина арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года, он находился под стражей с момента ареста.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали айфоны служащих Госдепа программой израильской компании NSO Group. Киберпреступники заинтересовались сотрудниками американского дипведомства, связанными с Угандой.
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