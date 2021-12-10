Глава Instagram Моссери сообщил о возвращении хронологической ленты в 2022 году

Соцсеть Instagram планирует вернуть возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. Об этом рассказал глава компании Адам Моссери, сообщает портал TechCrunch.

"Мы верим в большую прозрачность и подотчётность, и мы верим в больший контроль. Именно поэтому мы сейчас работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году", — отметил Моссери на слушаниях в Сенате Конгресса США о возможном вреде соцсети для подростков.

По словам Моссери, хронологическая лента поможет уменьшить отрицательное влияние на подростков. Также после возвращения хронологической ленты постов пользователи смогут выбирать — переключиться на новую или остаться на нынешней. Моссери отметил, что вернуть временную ленту планируется в первой половине следующего года.