Глава Instagram Моссери сообщил о возвращении хронологической ленты в 2022 году
По его словам, это поможет уменьшить отрицательное влияние соцсети на подростков.
Instagram © ТАСС / Татьяна Флегонтова
Соцсеть Instagram планирует вернуть возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке. Об этом рассказал глава компании Адам Моссери, сообщает портал TechCrunch.
"Мы верим в большую прозрачность и подотчётность, и мы верим в больший контроль. Именно поэтому мы сейчас работаем над версией хронологической ленты, которую мы надеемся запустить в следующем году", — отметил Моссери на слушаниях в Сенате Конгресса США о возможном вреде соцсети для подростков.
По словам Моссери, хронологическая лента поможет уменьшить отрицательное влияние на подростков. Также после возвращения хронологической ленты постов пользователи смогут выбирать — переключиться на новую или остаться на нынешней. Моссери отметил, что вернуть временную ленту планируется в первой половине следующего года.
Ранее в США начали следствие о методах вовлечения детей в Instagram. Американские власти хотят выяснить, законными ли методами пользуется владеющая соцсетью компания Meta (ранее Facebook).
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