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Офис Зеленского подтвердил планы Байдена предоставить помощь Киеву для "отпора агрессии"

Там добавили, что президент США также заверил украинского коллегу в жёстких санкциях в отношении России в случае "агрессии" против Украины.

9 декабря, 22:16

Президент США Джо Байден © ТАСС / AP / Charlie Riedel

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон готов предоставить Киеву всю необходимую помощь, которая "позволит дать отпор внешней агрессии". Об этом по итогам переговоров лидеров двух государств сообщил глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.

"Президент Байден подтвердил, что Соединённые Штаты предоставят, и уже это происходит, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой угодно отпор в любое время", — сказал он в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам Ермака, Байден также заверил Зеленского в жёстких санкциях в отношении России в случае "агрессии" против Украины.

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"Байден очень откровенно сказал [президенту РФ Владимиру] Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины", — отметил руководитель офиса Зеленского.

Ермак добавил, что американский президент пообещал помочь Киеву в сдерживании "российской агрессии". По его словам, Соединённые Штаты "уже начали оказывать помощь".

"Байден сказал, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины не могут быть без Украины. Байден подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина могла дать отпор в любое время", — повторил Ермак.

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Напомним, вечером 9 декабря Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президенты США и Украины недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с Байденом подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А американский президент заметил, что возможное членство Украины в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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