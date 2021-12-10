Телеграм-канал SHOT рассказал подробности истории из Мурманска, где тренера по карате обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. Выяснилось, что бывшая жена Евгения Ларина одной из первых узнала о его "нестандартных" методах обучения боевым искусствам от одной из воспитанниц экс-супруга.

По словам женщины, у её бывшего мужа сексуальное расстройство: он возбуждается, только если сильно избивает партнёра. Это и стало причиной развода. Женщина была шокирована тем, что после расставания экс-супруг начал таким же образом издеваться над детьми, и убедила одну из его учениц пойти в полицию.