Возбуждался, только если сильно избивал: Ученицу обвинённого в изнасилованиях каратиста из Мурманска убедила пойти в полицию его бывшая жена
Женщина была шокирована тем, что после расставания экс-супруг начал издеваться над детьми так же, как издевался над ней.
Фото © VK / Евгений Ларин
Телеграм-канал SHOT рассказал подробности истории из Мурманска, где тренера по карате обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. Выяснилось, что бывшая жена Евгения Ларина одной из первых узнала о его "нестандартных" методах обучения боевым искусствам от одной из воспитанниц экс-супруга.
По словам женщины, у её бывшего мужа сексуальное расстройство: он возбуждается, только если сильно избивает партнёра. Это и стало причиной развода. Женщина была шокирована тем, что после расставания экс-супруг начал таким же образом издеваться над детьми, и убедила одну из его учениц пойти в полицию.
Появилось фото "секс-арсенала" каратиста, уличённого в изнасилованиях и "голых БДСМ-занятиях" с детьми
SHOT отмечает, что, несмотря на положительную характеристику Ларина с места работы, появляется информация о новых жертвах тренера. 16-летняя девочка, на которую он переключился, когда ему надоела первая ученица, рассказала, что вступала в половую связь с тренером с 2019 года до настоящего времени. Кроме того, следователи намерены опросить ещё одну 12-летнюю воспитанницу Ларина, которая по каким-то причинам не стала заниматься у него и перевелась к другому тренеру.
Напомним, при обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы.
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