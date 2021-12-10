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Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР для борьбы с "омикроном"

Ранее президент России Владимир Путин предложил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе помощь в этом вопросе.

9 декабря, 23:46

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Группа специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора",приводит слова Кузнецова ТАСС.

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Напомним, ранее президент РФ предложил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе помощь российских медиков и вирусологов в борьбе со штаммом "омикрон". Южноафриканский президент в ответ выразил российскому коллеге глубокую признательность за готовность к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. 6 декабря стало известно, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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