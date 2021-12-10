Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора готовятся к вылету в ЮАР для борьбы с "омикроном"

Группа специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"По поручению президента России к вылету в ЮАР готовится группа специалистов Минздрава России при участии Роспотребнадзора", — приводит слова Кузнецова ТАСС.