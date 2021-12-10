Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО. Беседа была посвящена недавним переговорам главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

До этого Байден провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств также обсудили онлайн-саммит с участием Байдена и Путина, вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с американским коллегой подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А Байден заметил, что возможное членство Незалежной в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса.

"Разговор президента с лидерами "Бухарестской девятки" <...> продолжался с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья (23:17-23:57 мск)", — отметили в Белом доме.