Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после разговора с Путиным
Беседа длилась 40 минут. Перед этим глава Белого дома переговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Президент США Джо Байден © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" — объединения стран, образующего "восточный фланг" НАТО. Беседа была посвящена недавним переговорам главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
До этого Байден провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Главы государств также обсудили онлайн-саммит с участием Байдена и Путина, вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с американским коллегой подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А Байден заметил, что возможное членство Незалежной в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса.
"Разговор президента с лидерами "Бухарестской девятки" <...> продолжался с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья (23:17-23:57 мск)", — отметили в Белом доме.
В "девятку" входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Темы переговоров в американской администрации не сообщили. Однако ранее в Вашингтоне заявили о планах Байдена проинформировать союзников о своём общении с Путиным, услышать их мнение о нынешней ситуации в сфере безопасности и подчеркнуть приверженность США трансатлантической солидарности.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стали Украина и продвижение НАТО к границе России.
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