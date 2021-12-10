"Считают, что им помогут на Западе": Депутат ГД Шхагошев назвал действия корабля Украины в Керченском проливе дешёвым манёвром

Инцидент с кораблём ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе вполне соответствует линии поведения Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Они считают, что им помогут [на Западе]. Конечно, это достаточно похоже на Киев", — заявил парламентарий в беседе с РИА "Новости", назвав действия экипажа "Донбасса" дешёвым манёвром.