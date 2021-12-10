"Считают, что им помогут на Западе": Депутат ГД Шхагошев назвал действия корабля Украины в Керченском проливе дешёвым манёвром
Парламентарий отметил, что ранее провокациями занималось НАТО, а теперь Киев, который стремится дать понять, что напряжённость в регионе сохраняется.
Инцидент с кораблём ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе вполне соответствует линии поведения Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
"Они считают, что им помогут [на Западе]. Конечно, это достаточно похоже на Киев", — заявил парламентарий в беседе с РИА "Новости", назвав действия экипажа "Донбасса" дешёвым манёвром.
Шхагошев отметил, что ранее провокациями занималось НАТО, а теперь Киев, который стремится дать понять, что напряжённость в регионе сохраняется.
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников утверждает, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
Это уже не первый инцидент в данном регионе. Так, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
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