"Считают, что им помогут на Западе": Депутат ГД Шхагошев назвал действия корабля Украины в Керченском проливе дешёвым манёвром

Парламентарий отметил, что ранее провокациями занималось НАТО, а теперь Киев, который стремится дать понять, что напряжённость в регионе сохраняется.

Инцидент с кораблём ВМС Украины "Донбасс" в Керченском проливе вполне соответствует линии поведения Киева. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Они считают, что им помогут [на Западе]. Конечно, это достаточно похоже на Киев", — заявил парламентарий в беседе с РИА "Новости", назвав действия экипажа "Донбасса" дешёвым манёвром.