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Глава СК Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело против "золотой судьи" Хахалевой

Заседание коллегии судей состоится 15 декабря. Следственный комитет подозревает бывшую судью в мошенничестве и служебном подлоге.

10 декабря, 00:28
<p><u>Елена Хахалева</u> © Кадр видео Youtube / "Россия 24"</p>

Елена Хахалева © Кадр видео Youtube / "Россия 24"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с просьбой разрешить возбудить против экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой дело о мошенничестве и служебном подлоге. Рассмотрение представления главы Следственного комитета состоится 15 декабря. Соответствующее дополнение к повестке заседания опубликовано на сайте ВККС.

"15 декабря в 14:30 мск состоится рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292 УК РФ", — указано в повестке.

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Напомним, что летом 2020 года скандальную "золотую судью" Елену Хахалеву лишили полномочий. Она получила известность в 2017 году, когда оплатила дочери свадьбу стоимостью два миллиона долларов (130 миллионов рублей). Причём более 100 тысяч евро из этих денег ушло на гонорары Николаю Баскову, Вере Брежневой и Валерию Меладзе, которые выступали на празднике. Кроме того, одним из подарков для молодожёнов был люксовый автомобиль Bentley. Сама Хахалева заявила, что церемонию оплатил её бывший супруг — бизнесмен. Позже в СМИ появлялась информация, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность её диплома и сведения о расходах на свадьбу, не найдя подтверждения фактам, порочащим репутацию судьи.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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