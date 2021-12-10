Глава СК Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело против "золотой судьи" Хахалевой

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин обратился к Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с просьбой разрешить возбудить против экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой дело о мошенничестве и служебном подлоге. Рассмотрение представления главы Следственного комитета состоится 15 декабря. Соответствующее дополнение к повестке заседания опубликовано на сайте ВККС.