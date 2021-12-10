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"Пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе": Зампостпреда РФ в ООН Полянский призвал ЕС и США унять своё "неразумное дитя" — Украину

Российский дипломат отметил, что Киев необходимо заставить решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за всё происходящее на внешние факторы.

10 декабря, 00:03

Фото © ТАСС / АР

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США остановить Украину, пока она не разожгла войну в Европе.

Ранее Генассамблея организации приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Российский дипломат назвал этот проект политизированным и призвал все здравомыслящие делегации проголосовать против него.

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"По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите наконец ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе", сказал Полянский.

Первый зампостпреда добавил, что Украину необходимо заставить решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за всё происходящее на внешние факторы. Полянский также отметил, что сейчас обвинять во всём Россию Западу сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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