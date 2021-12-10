"Пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе": Зампостпреда РФ в ООН Полянский призвал ЕС и США унять своё "неразумное дитя" — Украину
Российский дипломат отметил, что Киев необходимо заставить решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за всё происходящее на внешние факторы.
Фото © ТАСС / АР
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США остановить Украину, пока она не разожгла войну в Европе.
Ранее Генассамблея организации приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". Российский дипломат назвал этот проект политизированным и призвал все здравомыслящие делегации проголосовать против него.
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"По абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна. Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите наконец ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе", — сказал Полянский.
Первый зампостпреда добавил, что Украину необходимо заставить решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за всё происходящее на внешние факторы. Полянский также отметил, что сейчас обвинять во всём Россию Западу сложнее, так как "слишком очевидны сбои сформировавшейся у Украины причудливой националистическо-олигархичной анархии".
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