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Врач Чурадзе рассказал о "маскировке" ковида зимой под другие болезни

По словам доктора, есть лишь один способ вывести коронавирус на чистую воду.

10 декабря, 00:40

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Симптомы коронавируса не являются специфическими и характерны для многих других заболеваний. Из-за этого CoViD-19 может маскироваться под них, предупредил кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе.

"CoViD-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции — вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления CoViD-19 — это температура, кашель и нарушение дыхания", — сказал медик в эфире радио Sputnik, отметив, что все эти симптомы не на сто процентов специфичны.

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По словам Чурадзе, есть лишь один способ "демаскировать" ковид — обратиться к врачу при первых признаках болезни. Доктор добавил, что при соответствующих симптомах важно сразу определить, коронавирус у пациента или нет. Для этого есть два метода диагностики — ПЦР-тест и экспресс-тестирование.

А чтобы снизить риск заболевания CoViD-19, Чурадзе рекомендует пройти вакцинацию. Это точно позволит избежать тяжёлых последствий, заключил врач.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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