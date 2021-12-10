Экспорт российских вакцин превысил $1 млрд с начала года

За десять месяцев текущего года российский экспорт "прочих вакцин для людей" в денежном выражении составил более $1,2 млрд (608,6 т в натуральном выражении). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что поставки препаратов резко увеличились в октябре до $356 млн, и это больше чем в два раза превышает сентябрьский объём (в натуральном выражении 168,3 т). Результат октября является рекордным за всю историю России. Ранее экспорт вакцин для людей даже в годовом выражении ни разу не превышал $71 млн. Уточняется, что рост в этой категории произошёл после начала отгрузок вакцины от ковида "Спутник V".

Больше всего в стоимостном и натуральном выражении российских вакцин в октябре закупила Мексика — 39 т на $121 млн. Ранее эта страна не фигурировала среди основным покупателей препаратов РФ. В итоге Мексика заняла второе место по закупкам российских вакцин с начала года ($190 млн). Первую строчку заняла Аргентина (почти $220 млн), позиции с третьей по пятую — ОАЭ (почти $126 млн), Казахстан ($114 млн) и Индия (около $112 млн). На эти страны приходится более 60% экспорта вакцин в стоимостном выражении.

К настоящему времени РФ экспортировала 105 млн доз вакцины от CoViD-19 в 55 стран. Соглашения о поставках препаратов заключены с 63 странами.