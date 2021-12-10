Белый дом: Байден и Зеленский призвали Россию "снизить напряжённость"

Президенты США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерам в случае дальнейшего военного вмешательства", — говорится в заявлении американской администрации.

В Белом доме добавили, что Байден также подтвердил "непоколебимую приверженность" Вашингтона отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины.