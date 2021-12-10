Белый дом: Байден и Зеленский призвали Россию "снизить напряжённость"
В американской администрации отметили, что президент США также подтвердил "непоколебимую приверженность" Вашингтона отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Здание администрации президента США (Вашингтон) © ТАСС / imago images/Christian Offenberg
Президенты США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским выразил глубокую обеспокоенность Вашингтона и стран Европы "действиями России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерам в случае дальнейшего военного вмешательства", — говорится в заявлении американской администрации.
В Белом доме добавили, что Байден также подтвердил "непоколебимую приверженность" Вашингтона отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Лидеры призвали РФ снизить напряжённость и согласились с тем, что дипломатия – лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта", — заявили в вашингтонской администрации, отметив, что Байден в беседе с Зеленским подчеркнул готовность Соединённых Штатов участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения Минских соглашений в поддержку "нормандского формата".
Напомним, вечером 9 декабря Байден и Зеленский провели телефонный разговор. Президенты США и Украины обсудили недавний онлайн-саммит главы Белого дома и президента России Владимира Путина, а также вопрос урегулирования в Донбассе и реформы на Украине. Зеленский в ходе разговора с Байденом подчеркнул, что Украина — мирное государство, которое не собирается ни на кого нападать. А американский президент заметил, что возможное членство Украины в НАТО — это тема исключительно Киева и альянса. Офис Зеленского по итогам переговоров подтвердил планы Байдена предоставить помощь Киеву для "отпора агрессии".
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