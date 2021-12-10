Представитель Госдепа Прайс опроверг информацию СМИ об уступке Байдена Путину
По словам главы пресс-службы дипведомства США, никаких сделок между президентами не заключалось.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена © ТАСС / Zuma
Президент США Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок РФ во время недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Штатов Нед Прайс.
"Абсолютно никаких сделок не заключалось, не было никаких уступок и подобных обсуждений", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, на следующий день после переговоров с Путиным Байден заявил, что власти США намерены объявить о проведении встречи на высоком уровне с участием представителей стран НАТО и России для обсуждения обеспокоенности Москвы относительно расширения альянса на восток. Газета Financial Times утверждает, что Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке данного мероприятия.
7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главной из них стала Украина и продвижение НАТО к границе России.
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