В США создадут новое подразделение для изучения НЛО

В США планируют создать структуру для изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на сенатора Кирстен Джиллибранд.

По её словам, данное ведомство заменит Целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), которая была создана в 2020 году. Новая структура получит доступ к информации об НЛО от разведывательного сообщества и Пентагона, чтобы помочь обеспечить "скоординированный" ответ. Кроме того, новое подразделение будет оценивать угрозы для национальной безопасности, связанные с НЛО.