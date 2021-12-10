В США создадут новое подразделение для изучения НЛО
Среди прочего оно займётся оценкой угроз для национальной безопасности Америки.
Фото © Pixabay
В США планируют создать структуру для изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на сенатора Кирстен Джиллибранд.
По её словам, данное ведомство заменит Целевую группу ВМС США по неопознанным воздушным явлениям (Unidentified Aerial Phenomena Task Force), которая была создана в 2020 году. Новая структура получит доступ к информации об НЛО от разведывательного сообщества и Пентагона, чтобы помочь обеспечить "скоординированный" ответ. Кроме того, новое подразделение будет оценивать угрозы для национальной безопасности, связанные с НЛО.
Растворялись в воздухе и пропадали целыми посёлками: 8 самых необъяснимых случаев исчезновения людей
Ранее Пентагон изменил формат спецгруппы по отслеживанию НЛО. Лайф также рассказывал, что летом 2021 года американские разведывательные службы представили специальный доклад для Конгресса. В нём освещался вопрос о неопознанных летающих объектах, которые удалось записать на видео военным лётчикам. С 2004 года таких инцидентов зафиксировано 144. Лишь в одном случае загадочный объект оказался воздушным шаром. В материалах отмечалось, что если речь идёт о технологиях вероятных противников, то летающие объекты, видео с которыми ранее было опубликовано на сайте Пентагона, могут быть угрозой безопасности США.
Комментариев: 0