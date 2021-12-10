Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала главные отличия ковида при штамме "омикрон"
По словам специалиста, при новом варианте коронавируса пока преобладают лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания.
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Симптомы CoViD-19 при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при варианте "дельта" и других мутациях. Также при "омикроне" пациенты редко жалуются на потерю вкуса и обоняния. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
"В отличие от дельта-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина добавила, что среди инфицированных "омикроном" большинство составляет молодёжь в возрасте от 20 до 30 лет. При этом она отметила, что в России ситуация может отличаться.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
6 декабря стало известно, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, более 20 из них госпитализированы.
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