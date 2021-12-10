Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала главные отличия ковида при штамме "омикрон"

Симптомы CoViD-19 при заражении штаммом "омикрон" могут развиваться намного быстрее, чем при варианте "дельта" и других мутациях. Также при "омикроне" пациенты редко жалуются на потерю вкуса и обоняния. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

"В отличие от дельта-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают лёгкие и среднетяжёлые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее", — приводит слова эксперта РИА "Новости".