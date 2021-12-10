Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге. Ранее американский дипломат на слушаниях в Сенате заявила, что Украина хочет идти по пути европеизации.

"Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург", — сказала тогда Нуланд.

По словам Захаровой, американский дипломат говорила об этих городах, как будто они оба существуют в современной России.

"Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", — написала официальный представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.