"Это же надо так разбираться в России": Захарова высмеяла Нуланд за слова об одновременно существующих Свердловске и Екатеринбурге
Представитель МИД также напомнила, что ранее американская коллега отличилась другим громким высказыванием — о желании многих россиян стать украинцами.
Коллаж © LIFE. Заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге. Ранее американский дипломат на слушаниях в Сенате заявила, что Украина хочет идти по пути европеизации.
"Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург", — сказала тогда Нуланд.
По словам Захаровой, американский дипломат говорила об этих городах, как будто они оба существуют в современной России.
"Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России", — написала официальный представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.
Стоит добавить, что Свердловск — это прежнее (с 1924 по 1991 год) название города Екатеринбурга.
А в среду Виктория Нуланд заявила об обеспокоенности Вашингтона тем, что Москва якобы хочет возродить СССР. Президент России Владимир Путин, по её мнению, преследует цель войти в историю, воплотив в жизнь этот замысел. Сенатор Константин Косачёв назвал нелепым утверждение Нуланд о стремлении президента РФ воссоздать Советский Союз, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что американский политик понимает, что это невозможно.
Лента новостей
Financial Times узнала позицию нового канцлера ФРГ Шольца по "Северному потоку – 2"
сегодня в 03:49
Изменился после Малайзии: Бывшая гражданская жена стрелка из МФЦ Глазова назвала возможную причину нападения
сегодня в 03:29
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова назвала главные отличия ковида при штамме "омикрон"
сегодня в 03:22
Комментариев: 0