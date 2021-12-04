Охота на "чёрных волков": За что афганцы прозвали спецназ ГРУ "красными дьяволами" Подробности одной из главных операций ГРУ в Афганистане не раскрывались до конца 90-х: участники никогда не давали интервью, а в Минобороны хранили молчание. 3 декабря, 21:40 Фото © Getty Images

Спецназ ГРУ на максималках

В первой половине 80-х ситуация в Афганистане, где уже пять лет присутствовали советские военные, начала стремительно ухудшаться. Ставка на ожесточённое сопротивление со стороны моджахедов, которых ЦРУ и Пентагон поддерживали вооружением и деньгами, сыграла — моджахеды получили в своё распоряжение не только современные автоматы и переносные комплексы "Стингер", но и передовые средства связи. Это позволило афганцам начать полноценную партизанскую войну — спецназ и пехота начали попадать в засады и понесли большие потери. Только за первую половину 1983 года спецназ ГРУ потерял 28 человек убитыми. Командование такие цифры не устраивали, однако главной проблемой стало полное отсутствие детальной информации.

Было известно лишь то, что спецназ моджахедов формировался не только из местных боевиков, но и из "приехавших" воевать с шурави пакистанцев. Последние, как отмечают историки, стояли у истоков создания подразделения "чёрные волки", в задачи которого входило уничтожение элитных сил СССР.

Задача для Грозного Русского

В 1983 году в Афганистан прибывает невзрачный лейтенант, недавно окончивший командное училище. В Афганистане ему поручили командовать одним из взводов 7-й роты — передового подразделения, которое "путешествовало" по самым горячим точкам страны в надежде выследить и найти "чёрных волков". Одной из самых сложных операций для роты стал бой против моджахедов у деревни Мирзаги — там боевики, угодившие в засаду, получили подмогу от пакистанских военных и с большими потерями были вынуждены отойти.

Афганский партизан. Фото © Getty Images

Преследовать противника было запрещено, однако взвод лейтенанта Георгия Демченко успел снять с убитых моджахедов ценное вооружение и оборудование. Так впервые добыли уникальные французские радиостанции, с помощью которых душманы держали связь.

За яростный бой местные прозвали бойцов спецназа "красными дьяволами" (по цвету загара от местного солнца), а командир получил прозвище Грозный Русский, что отражало не только характер командира, но и совпало с местом рождения — Демченко родился в Грозном. После этого боя Демченко получает новое задание — найти и захватить одного из полевых командиров "чёрных волков".

"Красные дьяволы"

В мае 1983 года рота получает срочное задание: скрытно переместиться в ущелье Ганджал и перекрыть его с обеих сторон, заблокировав отход для боевиков, в числе которых, по данным разведки, мог оказаться и Сарбуланд Саид — пакистанский агент, вероятно, внедрённый пакистанской разведкой для координации боевиков. Однако операция по окружению моджахедов почти сразу пошла не по плану — пилоты Ми-8, доставлявшие роту Демченко, ошиблись с местом высадки и приземлились в 500 метрах от лагеря моджахедов. По спецназовцам открыли шквальный огонь. Почти сразу Демченко запросил пару ударных вертолётов Ми-24. Через полчаса "Крокодилы" были на месте и за три захода не оставили от лагеря камня на камне, а "красные дьяволы" начали зачистку.

Советские солдаты. Фото © ТАСС / Тыссовский Ю.

Пакистанского командира моджахедов нашли практически сразу — для него в горе моджахеды отрыли специальную пещеру, которая могла пережить попадание авиабомбы. Лидера "чёрных волков" опознали с помощью рисунков, сделанных в штабе разведки, и экстренно погрузили в прибывший для эвакуации Ми-8. Едва борт с трофеем ГРУ оторвался от земли, по спецназовцам снова открыли ураганную стрельбу. Потеряв четверых убитыми, взвод Демченко отступил в горы, однако быстро отойти не удавалось — впереди была река, переправиться через которую все сразу просто не могли. Забрав у раненых пулемёты и вызвав авиацию, Демченко залёг между камней.

Два часа командира "красных дьяволов"

Лётчики, которые прибыли на место по вызову Демченко, через много лет расскажут: на фоне огненного ада, который молодой лейтенант (ему тогда едва исполнилось 24) устроил моджахедам, подвиг 9-й роты может показаться лёгкой прогулкой. Обложив себя бронежилетами, Демченко взял с собой на позицию два пулемёта и почти две тысячи патронов — этого хватило, чтобы удержать боевиков подальше от своих бойцов, которые спешно мастерили плот. Вызвавшийся помочь Демченко рядовой почти сразу погиб от пули снайпера, однако к Грозному Русскому боевики не могли подобраться два с лишним часа.

Если верить рассказам лётчиков, лейтенанта подвёл захлебнувшийся пулемёт — быстро избавиться от заклинившего оружия он не смог, и в момент смены позиции ему прямо в грудь попала пуля, выпущенная из снайперской винтовки. Понимая безысходность положения, Демченко сжал в руке гранату, дождался, пока к нему подойдут боевики, и разжал ладонь.

Демократическая Республика Афганистан. Фото © ТАСС / Будан Виктор

После того как командир перестал отвечать по радиосвязи, к месту подоспели свежие силы — два взвода спецназа, переброшенные в Ганджал из столицы страны. Именно они и обнаружили лежащего в крови Демченко и тела семерых моджахедов рядом. До прибытия подмоги Грозный Русский не дожил 20 минут. За проявленное мужество, отвагу и смелость Георгий Демченко получил звезду Героя, а его "красные дьяволы" до конца мстили за убитого командира. В 1987 году "чёрные волки" были ликвидированы полностью.

Авторы Сергей Андреев