"За этой провокацией стоит президент Украины": Депутат Госдумы Шеремет предостерёг Киев от попыток прорыва через Керченский пролив

Парламентарий отметил, что РФ вправе задействовать механизм жёстких санкций, возможно энергетического характера, "чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ".

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерёг Киев от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив, — в противном случае украинские корабли ждёт незавидная участь. Так он прокомментировал инцидент в Керченском проливе, случившийся накануне.

"За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждёт незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства", — приводит слова Шеремета РИА "Новости".

Вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших преступный приказ, подчеркнул парламентарий.