"За этой провокацией стоит президент Украины": Депутат Госдумы Шеремет предостерёг Киев от попыток прорыва через Керченский пролив
Парламентарий отметил, что РФ вправе задействовать механизм жёстких санкций, возможно энергетического характера, "чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ".
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерёг Киев от повторения провокаций, связанных с попытками прорваться через Керченский пролив, — в противном случае украинские корабли ждёт незавидная участь. Так он прокомментировал инцидент в Керченском проливе, случившийся накануне.
"За этой провокацией стоят высшие должностные лица Украины. Без отмашки президента Украины ничего бы этого не было. В случае повторения попыток, связанных с желанием или имитацией прорыва через Керченский пролив, украинские корабли ждёт незавидная участь. Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства", — приводит слова Шеремета РИА "Новости".
Вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших преступный приказ, подчеркнул парламентарий.
Шеремет пояснил, что нет никаких сложностей для прохода пролива. Для этого всего лишь нужно заранее выполнить простые требования и подать заявку. Киев же устраивает провокации. Шеремет отметил, что РФ вправе задействовать механизм жёстких санкций, возможно энергетического характера, "чтобы впредь неповадно было заниматься созданием точек эскалации у наших границ".
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников утверждает, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
Это уже не первый инцидент в данном регионе. Так, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
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Здание Госдумы © Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов