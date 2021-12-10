В США застрелили рэпера Slim 400, чудом избежавшего смерти два года назад
Одной из версий убийства полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.
Винсент Кохран (Slim 400) © Instagram / slim400blk
В Лос-Анджелесе убили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, более известного как Slim 400. Об этом сообщило издание TMZ.
По данным местной полиции, рэпера застрелили утром 9 декабря в пригороде. Раненого Slim 400 нашли полицейские, которые прибыли на место после информации о стрельбе в районе. Артиста доставили в клинику, где он скончался. Одной из версий убийства Slim 400 полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.
Напомним, летом 2019 года Slim 400 чудом избежал смерти, тогда в него выпустили десять пуль в Лос-Анджелесе. Рэпер утверждал, что нападение произошло, когда он навещал свою семью.
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