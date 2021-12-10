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В США застрелили рэпера Slim 400, чудом избежавшего смерти два года назад

Одной из версий убийства полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.

10 декабря, 05:01
<p>Винсент Кохран (Slim 400) © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT3dRyrLwNu/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">slim400blk</a></p>

Винсент Кохран (Slim 400) © Instagram / slim400blk

В Лос-Анджелесе убили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, более известного как Slim 400. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным местной полиции, рэпера застрелили утром 9 декабря в пригороде. Раненого Slim 400 нашли полицейские, которые прибыли на место после информации о стрельбе в районе. Артиста доставили в клинику, где он скончался. Одной из версий убийства Slim 400 полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.

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Напомним, летом 2019 года Slim 400 чудом избежал смерти, тогда в него выпустили десять пуль в Лос-Анджелесе. Рэпер утверждал, что нападение произошло, когда он навещал свою семью.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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