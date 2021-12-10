В США застрелили рэпера Slim 400, чудом избежавшего смерти два года назад

В Лос-Анджелесе убили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, более известного как Slim 400. Об этом сообщило издание TMZ.

По данным местной полиции, рэпера застрелили утром 9 декабря в пригороде. Раненого Slim 400 нашли полицейские, которые прибыли на место после информации о стрельбе в районе. Артиста доставили в клинику, где он скончался. Одной из версий убийства Slim 400 полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.