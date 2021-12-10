Задержаны криминальный авторитет и участники ОПГ, причастные к убийствам в Оренбуржье. Видео © Управление МВД России по Оренбургской области

Правоохранители задержали криминального авторитета, имеющего прозвище Корчага, и участников организованной преступной группы, лидером которой он являлся. Спецоперации одновременно проходили в Подмосковье и Орске. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Оренбургской области.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с коллегами из региональных СК и ФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны лидер и участники группы, осуществлявшей преступную деятельность на территории Оренбуржья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Орске задержали двоих участников ОПГ, а в ходе обыска в доме авторитета правоохранители изъяли пистолет-пулемёт "Скорпион", документы и другие предметы, которые являются доказательствами.

Предварительно, злоумышленники причастны к покушению на убийство 65-летнего предпринимателя в Орске в 2006 году. Тогда автомобиль "Волга", в котором находились сам бизнесмен, его помощник и водитель, подорвали прямо во время движения. Кроме того, задержанных подозревают в организации и исполнении двух убийств в Орске в 2005 и 2006 году, которые оставались нераскрытыми до настоящего времени. Так, один из погибших был застрелен из пистолета в подъезде своего дома, а второй — расстрелян из автомата в автомобиле.

Как уточнили в региональном управлении МВД РФ, участники и лидер ОПГ также занимались незаконным оборотом оружия, наркотиков, вымогательством, "крышеванием" бизнеса, мошенничеством в финансового-кредитной сфере и другим. Сам Корчага с 2008 года был "смотрящим" Оренбуржья. В его "обязанности" входило формирование "общака", разрешение споров между представителями уголовной среды, а также назначение "смотрящих" на неформальные должности так называемых положенцев в крупных городах области и колониях региона. Отмечается, что последние годы злоумышленник жил в Подмосковье, однако своего статуса не потерял.